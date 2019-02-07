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07.02.2019, 10:55

Кремль засомневался в Мадуро - Bloomberg

Кремль засомневался в Мадуро - Bloomberg - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По некоторым данным, российские власти уже начали переговоры с венесуэльской оппозицией, чтобы спасти нефтяные контракты

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Российские власти начали сомневаться в том, что диктатор Венесуэлы Николас Мадуро сможет удержаться у власти. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники в Кремле.

В России осознают, что их возможности поддержать Мадуро ограничены, поскольку, как пишет издание, туда нельзя направить военную силу.

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В Кремле готовы вести переговоры с оппозицией, несмотря на неприятие ее лидера Хуана Гуайдо, которого Запад признал и.о. президента Венесуэлы. Переговоры нужны российским властям для того, чтобы обеспечить выполнение нефтяных контрактов. По имеющимся данным, такие переговоры уже идут.

19 стран Евросоюза 4 февраля приняли совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают главу венесуэльской Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Документ подписали Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания.

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Теги: кремль, николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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