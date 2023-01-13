Кристине Ламбрехт решила уйти с должности министра обороны Германии – Bild

Кристине Ламбрехт приняла решение уйти с поста министра обороны Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на несколько источников.

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Инициатива отставки, по данным газеты, исходит от Ламбрехт, а не от правительства. Сейчас обсуждается точное время отставки, а также преемник Ламбрехт.

4 января лидеры двух оппозиционных партий Германии призвали министра обороны к отставке. Новая волна критики в адрес Ламбрехт возникла после ее поздравительного видео, записанного на фоне праздничного свиста и взрывов петард с фейерверками. Критики назвали это признаком дурного вкуса в то время, когда Россия продолжает бомбить Украину, и в восточной Европе ежедневно звучат тысячи взрывов.

Вадим Ребрина

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