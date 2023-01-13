Кристине Ламбрехт решила уйти с должности министра обороны Германии – Bild
13.01.2023, 21:37
Кристин Ламбрехт (фото - ЕРА)
Кристине Ламбрехт приняла решение уйти с поста министра обороны Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на несколько источников.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Инициатива отставки, по данным газеты, исходит от Ламбрехт, а не от правительства. Сейчас обсуждается точное время отставки, а также преемник Ламбрехт.
- 4 января лидеры двух оппозиционных партий Германии призвали министра обороны к отставке. Новая волна критики в адрес Ламбрехт возникла после ее поздравительного видео, записанного на фоне праздничного свиста и взрывов петард с фейерверками. Критики назвали это признаком дурного вкуса в то время, когда Россия продолжает бомбить Украину, и в восточной Европе ежедневно звучат тысячи взрывов.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии