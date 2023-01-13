UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кристине Ламбрехт решила уйти с должности министра обороны Германии – Bild

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 21:37
Кристине Ламбрехт решила уйти с должности министра обороны Германии – Bild - Фото
Кристин Ламбрехт (фото - ЕРА)

Кристине Ламбрехт приняла решение уйти с поста министра обороны Германии. Об этом сообщает Bild со ссылкой на несколько источников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Инициатива отставки, по данным газеты, исходит от Ламбрехт, а не от правительства. Сейчас обсуждается точное время отставки, а также преемник Ламбрехт.

  • 4 января лидеры двух оппозиционных партий Германии призвали министра обороны к отставке. Новая волна критики в адрес Ламбрехт возникла после ее поздравительного видео, записанного на фоне праздничного свиста и взрывов петард с фейерверками. Критики назвали это признаком дурного вкуса в то время, когда Россия продолжает бомбить Украину, и в восточной Европе ежедневно звучат тысячи взрывов.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия Кристине Ламбрехт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 