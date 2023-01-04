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Лидеры оппозиции в Германии требуют заменить главу Минобороны Ламбрехт

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 12:52
Лидеры оппозиции в Германии требуют заменить главу Минобороны Ламбрехт - Фото
Кристине Ламбрехт (фото - ЕРА)

Лидеры двух оппозиционных партий Германии призвали к отставке министра обороны страны Кристине Ламбрехт от правящей Социал-демократической партии. Глава Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что она якобы "подрывает авторитет канцлера" Олафа Шольца, а его коллега от Христианско-социального союза Маркус Зёдер назвал чиновницу "кадровой проблемой", пишет Sueddeutsche Zeitung.

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Новая волна критики в адрес Ламбрехт возникла после ее поздравительного видео, записанного на фоне праздничного свиста и взрывов петард с фейерверками. Критики назвали это признаком дурного вкуса в то время, когда Россия продолжает бомбить Украину, и в восточной Европе ежедневно звучат тысячи взрывов.

"Как долго канцлер хочет смотреть на это? Каждый час, пока Ламбрехт остается на своем посту, ослабляет авторитет канцлера. После этого новогоднего видео вся Германия качала головой, не только наши солдаты, эксперты по обороне во всем мире потеряли дар речи от того, насколько смущающим и некомпетентным может выглядеть министр в нашей стране", – заявил Мерц.

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Ему вторит Зёдер, который требует от "светофорной" коалиции быстрой смены руководства Минобороны.

"Ламбрехт крепче прилипла к своему офису, чем клей. Министр должен, наконец, уйти в отставку, – или быть уволен. Канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Когда он, наконец, заметит, что она непригодна для руководства вооруженными силами?", – сказал глава ХСС.

Мерц и Зёдер

Федеральное правительство не захотело комментировать видео Ламбрехт, в СДПГ, по чьей квоте она была назначена главой оборонного ведомства, также хранят молчание, отметили в издании.

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Допис, поширений Christine Lambrecht (@christine.lambrecht)

Євген Пилипенко
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