НАТО пытается поднять минимальный лимит расходов на оборону: dpa назвало противников идеи

В ближайшие месяцы министры обороны союзников по НАТО соберутся, чтобы обсудить целевые показатели расходов на оборону, причем часть из стран настаивают на минимальном уровне в размере 2% от валового внутреннего продукта. Об этом в интервью Deutsche Presse-Agentur сказал генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет Deutsche Welle.

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"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы сделать нынешнюю цель в 2% минимальным показателем. Мы будем встречаться, у нас будут министерские встречи, переговоры в столицах", – отметил он.

Целевой показатель в 2% от ВВП согласовали еще в 2014 году на саммите в Уэльсе. Столтенберг не сообщил, какие страны сейчас хотят установления этого жесткого минимума.

Однако, как пишет dpa со ссылкой на дипломатические источники, речь, вероятно, идет о восточных союзниках в НАТО Польше и Литве, а также о Великобритании.

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При этом Германия, Канада и Бельгия "считаются противниками этой идеи", отметили в агентстве. Сейчас они тратят значительно меньше 2% от ВВП на оборону: к примеру, для Германии по итогам 2022 года показатель составит всего 1,44%.

Соглашение по этой теме координатор НАТО собирается получить к следующему саммиту союзников (11-12 июля, Вильнюс).

2 января генсек НАТО призвал союзников как можно быстрее пополнять арсеналы для поддержки Украины.

Украина будет привлекать Запад к развитию своей "оборонки", заявил в 2022 году глава МИД Кулеба.

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Євген Пилипенко

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