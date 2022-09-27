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Генсек НАТО призвал союзников как можно быстрее пополнять арсеналы для поддержки Украины

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 19:51
Генсек НАТО призвал союзников как можно быстрее пополнять арсеналы для поддержки Украины - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 сентября провел внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (CNAD), в ходе которого призвал государства, входящие в Альянс, продолжать как можно быстрее пополнять оружейные арсеналы для поддержки Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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На встрече обсуждались последствия войны России против Украины, в том числе потенциал союзников и запасы боеприпасов.

Столтенберг призвал союзников продолжать "как можно быстрее" пополнять оружейные запасы: "Увеличение арсеналов НАТО позволит нам продолжать поддерживать Украину".

Он отметил, что странам-членам Альянса необходимо продолжать работать вместе в сфере промышленности, чтобы пополнять запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку "до тех пор, пока она в ней нуждается".

На совещании обсуждались способы, с помощью которых союзники могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе их устранять.

  • Также сегодня Столтенберг провел разговор с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого генсек НАТО заявил, что фиктивные референдумы, которые проводит Россия, не имеют легитимности и являются грубым нарушением международного права. 

Читайте также: Ответ НАТО на российскую эскалацию – усиление Украины на поле боя: Столтенберг

Оксана Житнюк
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