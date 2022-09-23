Псевдореферендумы: Кремль пытается изобразить, что НАТО якобы атакует Россию – Столтенберг
Россия готовится использовать псевдореферендумы в Украине, чтобы заявить, что российская территория якобы подвергается нападениям с применением оружия НАТО. Об этом заявил CNN генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Североатлантический Альянс должен быть готов, что Россия попытается использовать фальшивые голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине, сказал Столтенберг.
Он подчеркнул, что "подобные голосования не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют".
"Ответ НАТО – усилить поддержку Украины", – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО также поддержал призыв президента Владимира Зеленского к жителям временно оккупированных территорий не принимать участия в псевдореферендумах.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
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