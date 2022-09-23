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Псевдореферендумы: Кремль пытается изобразить, что НАТО якобы атакует Россию – Столтенберг

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 18:39
Псевдореферендумы: Кремль пытается изобразить, что НАТО якобы атакует Россию – Столтенберг - Фото
Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Россия готовится использовать псевдореферендумы в Украине, чтобы заявить, что  российская территория якобы подвергается нападениям с применением оружия НАТО. Об этом заявил CNN генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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Североатлантический Альянс должен быть готов, что Россия попытается использовать фальшивые голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине, сказал Столтенберг. 

Он подчеркнул, что "подобные голосования не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют".

"Ответ НАТО – усилить поддержку Украины", – заявил Столтенберг. 

Генсек НАТО также поддержал призыв президента Владимира Зеленского к жителям временно оккупированных территорий не принимать участия в псевдореферендумах.

Читайте также: Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Сергій Бережний
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нато йенс столтенберг псевдореферендум
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