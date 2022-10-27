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Украина будет привлекать Запад к развитию своей "оборонки" – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 20:31
Украина будет привлекать Запад к развитию своей
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на "системную базу" поставлен еще один процесс дипломатии – привлечение иностранных партнеров к развитию украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом он написал в Facebook после совещания с украинскими послами.

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"В этом году дипломаты стали оружейниками. Мы разобрались во всем: где какой калибр, где его взять, как и с кем договориться, какие особенности эксплуатации цезарей и крабов и какие международные комбинации нужно построить, чтобы довезти до нас оружие. Даже научились паковать танки таким образом, чтобы они не выглядели как танки", – написал Кулеба.

Глава МИД сообщил, что на сегодняшнее совещание он пригласил также руководство Укроборонпрома, и "на системную базу" был поставлен еще один процесс.

"Будем привлекать иностранных партнеров к развитию отечественного ОПК. Идея в том, чтобы не только тянуть к нам иностранное оружие, но существенно развить собственные мощности. Доступ к иностранным технологиям для изготовления украинского оружия. Развитие ремонтного и производственного потенциала. Помощь Укроборонпрому в развитии международного сотрудничества", – сообщил Кулеба.

Еще одним новым "квестом" украинской дипломатии Кулеба назвал вопросы, связанные с энергетикой.

По его словам, украинские дипломаты совместно с Минэнерго, Укрэнерго уже "тянут" из мира все необходимое для восстановления украинских энергосистем – из всех стран и в кратчайшие сроки.

"Уверяю, что дипломаты будут делать все, что в наших силах, чтобы на фронте было оружие, а в домах украинцев – свет, тепло и вода. Мы не дадим российским подонкам сломить нас своим террором. Украина обязательно выстоит и победит", – добавил Кулеба.

  • 17 октября Укроборонпром анонсировал украинский ответ на иранские беспилотники оккупантов.
  • Сегодня украинский государственный энерготрейдер впервые импортировал электроэнергию, но пока в пробном режиме.

Читайте также: Кулеба запросил у Берлина "больше оружия для Украины" – в том числе через третьи страны

Оксана Житнюк
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