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27.05.2019, 23:40

Кризис на границе: США изменили оформление незаконных мигрантов

Кризис на границе: США изменили оформление незаконных мигрантов - Фото
Фото: EPA

Ежедневно в США приезжают более 5000 мигрантов

Из-за большого наплыва незаконных мигрантов, правительство США впервые начало перевозить их для оформления из приграничных городов к населенным пунктам, которые находятся глубже на территории страны. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что ежедневно в США приезжают более 5000 мигрантов, их вывозят из приграничных городов юга Техаса и Аризоны на автобусах и самолетах.

"Из-за невероятного количества мигрантов, пересекающих границу, некоторые центры оформления (СВР) переполнены и не могут достаточно быстро оформить всех, - говорит чиновник Иммиграционной службы (ICE) в комментарии прессе. - ICE заключил соглашение с ними, что позволяет СВР использовать самолеты ICE для безопасной и эффективной транспортировки мигрантов в менее заполненные объекты на оформление".

После оформления, незаконных мигрантов часто отпускают до судебного слушания их дела.

Программа по перемещению мигрантов из приграничных городов привлекла внимание после того, как чиновники штата Флорида выступили против предложений о перемещении нелегальных мигрантов в штаты, где преобладают сторонники Демократической партии.

16 мая президент США Дональд Трамп представил свой план миграционной политики, который предусматривает изменение системы набора легальных иммигрантов и усиление границ для защиты от нелегальной миграции. 

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Теги: мигранты, техас
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