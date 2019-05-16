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16.05.2019, 23:46

Трамп обнародовал свой план новой миграционной политики США

Трамп обнародовал свой план новой миграционной политики США - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

План предусматривает изменение системы набора легальных иммигрантов и усиление границ

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Президент США Дональд Трамп представил свой план миграционной политики, который предусматривает изменение системы набора легальных иммигрантов и усиление границ для защиты от нелегальной миграции. О деталях плана президент рассказал, выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, передает Укринформ.

План, в частности, предусматривает, что будущие иммигранты должны будут знать английский язык и сдать специальный экзамен по гражданству. Трамп также добавил, что иммигранты должны быть финансово самодостаточными. По его словам, США стремятся реализовать систему отбора основанную на бальном оценке, наподобие системы, используемой в Канаде.

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Среди мероприятий, которые сделают политику жесткой, Трамп пообещал изменить закон, чтобы "прекратить поток контрабанды детей, и гуманно, но немедленно воссоединить детей без сопровождения с их семьями в стране, откуда они прибыли".

В плане Трампа также говорится о значительном усилении охраны границ.

В то же время, некоторым категориям новоприбывших будет предоставляться приоритет.

"Больше баллов наберет, например, молодой рабочий... Больше баллов наберут имеющие ценные навыки и предложение трудоустройства, высокое образование или план по созданию рабочих мест", - отметил он.

План Трампа пока - только политический документ, для того, чтобы реализовать его, придется получить голоса в Конгрессе, где есть немало критиков миграционной политики президента США - как среди демократов, так и среди республиканцев.

12 мая сообщалось, что на приграничных территориях США и Мексики размещены более 4300 солдат. Они занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач. 

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Теги: дональд трамп, мигранты
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