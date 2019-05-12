США не намерены досрочно отзывать военных на границе с Мексикой

Фото: EPA

Минобороны США не намерено досрочно отзывать солдат, размещенных на границе с Мексикой. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы не уйдем, пока граница не будет в безопасности", - заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан в субботу, 11 мая. Ожидается, что американские военнослужащие будут находиться в регионе до конца сентября текущего года.

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По словам Шанахана, сейчас на приграничных территориях размещены более 4300 солдат США. Они занимаются строительством участков стены и помогают погранично-таможенной службе США в решении логистических задач. Военнослужащим запрещено выполнять правоохранительные функции.

Днем ранее Минобороны Соединенных Штатов выделило $1,5 млрд на строительство 125-километрового участка стены на границе с Мексикой в американских штатах Аризона и Техас. В конце марта ведомство уже выделяло один миллиард долларов на возведение другой секции в Техасе.

5 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп передумал насчет безотлагательного закрытия границы с Мексикой для остановки потоков нелегалов и наркотиков в США.