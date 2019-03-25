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25.03.2019, 08:51

На юг США идет большой караван нелегалов, в том числе кубинцы

На юг США идет большой караван нелегалов, в том числе кубинцы - Фото
Фото: ЕРА

В составе нового каравана - около 1200 человек из Гондураса, Гватемалы, Никарагуа, Сальвадора и Кубы, которые хотят лучшей жизни в США

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На минувших выходных новый караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение к границе США из самого южного района Мексики на границе с Гватемалой. Об этом со ссылкой на американские миграционные власти пишет Reuters.

По предварительным оценках, в составе групп нелегалов, которые идут и едут из города Тапачула на север, - около 1200 человек.

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Утром в субботу большая группа людей отправилась в город Уиштла в южном мексиканском штате Чьяпас: там проходили предыдущие группы мигрантов.

Тапачула на карте Мексики:

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее обвинил Мексику в том, что она не сдерживает нелегальную иммиграцию из соседних стран в США. Он продолжает настаивать на строительстве протяженной пограничной стены.

Правительство нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявило, что обуздает потоки мигрантов благодаря улучшению регулирования их передвижений и предложению трудоустройства.

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Теги: Мексика, куба, мигрант, караван
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