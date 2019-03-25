На юг США идет большой караван нелегалов, в том числе кубинцы

Фото: ЕРА

На минувших выходных новый караван мигрантов из Центральной Америки и Кубы начал движение к границе США из самого южного района Мексики на границе с Гватемалой. Об этом со ссылкой на американские миграционные власти пишет Reuters.

По предварительным оценках, в составе групп нелегалов, которые идут и едут из города Тапачула на север, - около 1200 человек.

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Утром в субботу большая группа людей отправилась в город Уиштла в южном мексиканском штате Чьяпас: там проходили предыдущие группы мигрантов.

Тапачула на карте Мексики:

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее обвинил Мексику в том, что она не сдерживает нелегальную иммиграцию из соседних стран в США. Он продолжает настаивать на строительстве протяженной пограничной стены.

Правительство нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора заявило, что обуздает потоки мигрантов благодаря улучшению регулирования их передвижений и предложению трудоустройства.

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