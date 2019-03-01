Нелегалы из Туниса перепутали белорусский и французский Брест

Фото: пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси

Брестские пограничники задержали вблизи белорусско-польской границы двух нелегальных мигрантов, которые при переходе пытались воспользоваться картой Франции. Об этом сообщает Белта.

Отмечается, что 28 февраля мужчины без документов пытались обойти пункт пропуска "Варшавский мост". Нарушители представились гражданами Сирии. Других сведений они не предоставили, ссылаясь на языковой барьер.

Реклама

По оперативной информации погранслужбы Беларуси, иностранцы, предположительно, являются гражданами Туниса. При попытке нарушения границы они планировали использовать географические карты Польши и города Бреста, но не белорусского, а расположенного во Франции.

Сообщается, что в отношении задержанных начат административный процесс за нарушение пограничного законодательства. До установления личности они будут находиться в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы.

В июне прошлого года в британском порту Дувра задержали гражданина Румынии, в чемодане которого обнаружили 16-летнего вьетнамского подростка.