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05.02.2019, 22:47

Трамп о границе с Мексикой: "Построим стену из людей"

Трамп о границе с Мексикой: "Построим стену из людей" - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Глава Белого дома ожидает наплыва огромного количества нелегальных мигрантов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает наплыва огромного количества нелегальных мигрантов на Америку и готов построить "стену из людей". Об этом он написал в Twitter перед своим выступлением в Конгрессе США с речью о положении дел в стране.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через нашу южную границу. Мы отправили дополнительные войска. Если потребуется, построим стену из людей. Если бы у нас была настоящая стена, это даже не было бы достойно внимания!", - отметил глава Белого дома.

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26 января Палата представителей Конгресса США после Сената поддержала окончание шатдауна. Трамп подписал соответствующий законопроект. Накануне президент США сообщил о достижении сделки с законодателями, в результате которой работа правительства будет возобновлена на три недели - до 15 февраля. 28 января Трамп заявил, что не исключает очередной волны шатдауна - если Конгресс не выделит необходимых средств на возведение стены на границе с Мексикой.

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Теги: дональд трамп, Мексика, стена, мигранты, нелегалы
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