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Кровавый фестиваль в 21 веке. В жертву принесут тысячи животных

Кровавый фестиваль в 21 веке. В жертву принесут тысячи животных - Фото
Фото с фестиваля - 2014 год (Фото - EPA - Laxmi Prasad Ngakhusi)
04.12.2019, 09:39

В 2009 году паломники принесли в жертву около 500 000 буйволов

В Непале начался религиозный фестиваль богини Гадхимаи, на котором паломники принесут в жертву десятки тысяч буйволов, крыс, козлов, свиней, голубей и куриц. Об этом сообщает AFP.

Фестиваль проходит раз в пять лет и он известен как самое кровавое религиозное событие в мире. 

BBC News Україна сообщает, что в 2009 году паломники принесли в жертву около 500 000 буйволов, не считая других животных. 

В 2015 году руководитель храма Рам Чандра Шах заявил, что нельзя заставить индуистов не приносить живых жертв богине: "Мы можем только попросить их. Полностью прекратить или запретить традицию невозможно".

В 2015 году Верховный суд Непала выступал с призывом прекратить кровавый ритуал, однако он все равно начался утром 3 декабря 2019 года. Правительственные органы и религиозные комитеты не выполнили этих указаний. 

Власти Индии, откуда на фестиваль съезжаются миллионы паломников, изымают у них десятки животных, но это все равно не помогает остановить поток.

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религия непал гадхимаи религиозный фестиваль
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