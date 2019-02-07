В Москве "имперские ведьмы" провели "магический" обряд в поддержку президента Владимира Путина. Об этом сообщает Настоящее Время.

"В стране обстановка тяжелая и мы хотим поддержать Путина теми силами, которые имеем, ведь он борется и хочет чтобы в стране все было хорошо", - говорит одна из ведьм.

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На вопрос, с кем борется Путин, ведьма ответила: "Со всеми, кто нападает, и мы хотим этих злопыхателей, чтобы они замолчали".

По словам основательницы "Империи сильнейших ведьм" Алены Полынь, число, время и место для проведения обряда высчитывали заблаговременно, чтобы "энергия прошла правильно".

"Он направлен на улучшение качества жизни во всем мире через Россию. Мы не можем обходить стороной президента, который в стране, и, естественно, помощь ему", - добавила она.

Сам обряд состоял из чтения заклинаний и по времени занял двадцать минут.

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