Крупнейшая забастовка во Франции. Полиция применила газ: видео

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В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников митинга в поддержку одной из крупнейших забастовок в истории Франции. Об этом сообщает ВВС.

Рабочие недовольны запланированной пенсионной реформой, из-за которой они вынуждены будут выйти на пенсию позже или столкнуться с уменьшением выплат.

Protesters in Paris choke on tear gas as a mass strike over the government’s planned pension reforms paralyzes France pic.twitter.com/YlxFIrm1Nv — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019

К учителям и транспортникам присоединились полицейские, юристы, сотрудники больниц и аэропортов, а также представители других профессий.

По оценкам агентства, 450000 человек присоединились к демонстрациям в 40 городах Франции, не считая Парижа. Около 250 000 человек приняли участие в акциях в столице.

Есть сообщения о столкновениях между демонстрантами и полицией. На этот момент полиция Парижа задержала 87 человек.