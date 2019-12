Крупнейшая забастовка во Франции. Полиция применила газ: видео

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников митинга в поддержку одной из крупнейших забастовок в истории Франции. Об этом сообщает ВВС.

Рабочие недовольны запланированной пенсионной реформой, из-за которой они вынуждены будут выйти на пенсию позже или столкнуться с уменьшением выплат.

Protesters in Paris choke on tear gas as a mass strike over the government’s planned pension reforms paralyzes France pic.twitter.com/YlxFIrm1Nv