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Крупнейшая забастовка во Франции. Полиция применила газ: видео

Крупнейшая забастовка во Франции. Полиция применила газ: видео - Фото
Фото: ЕРА
05.12.2019, 21:44

К учителям и транспортникам присоединились полицейские, юристы, сотрудники больниц и аэропортов, а также представители других профессий

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников митинга в поддержку одной из крупнейших забастовок в истории Франции. Об этом сообщает ВВС.

Рабочие недовольны запланированной пенсионной реформой, из-за которой они вынуждены будут выйти на пенсию позже или столкнуться с уменьшением выплат.

К учителям и транспортникам присоединились полицейские, юристы, сотрудники больниц и аэропортов, а также представители других профессий.

По оценкам агентства, 450000 человек присоединились к демонстрациям в 40 городах Франции, не считая Парижа. Около 250 000 человек приняли участие в акциях в столице.

Есть сообщения о столкновениях между демонстрантами и полицией. На этот момент полиция Парижа задержала 87 человек.

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