Франция бастует: не работают железные дороги и аэропорты

В сети SNCF ходит 10% поездов (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

В четверг, 5 декабря, профсоюзы во Франции объявили общенациональную забастовку против пенсионной реформы, в результате которой почти прекратил работу железнодорожный и воздушный транспорт. Об этом передает Le Figaro.

В "черный четверг", как уже назвали этот день СМИ, особенно пострадали SNCF (госпредприятие, управляющее железными дорогами), RATP (предприятие, управляющее транспортом Парижа и пригородов) и воздушное движение. В сети SNCF в среднем ходит 10% поездов, вместе с тем на линиях скоростного транспорта Парижа и пригородов RER все-таки гарантируется движение в часы пик. Из региональных поездов (TER) функционируют только 3%, больше всех пострадали Бретань и Окситания. В связи с этим введены в действие резервные автобусы. На линиях скоростных электропоездов TGV гарантируется только 10% трафика.

В Париже закрыты 11 линий метро, на остальных линиях курсирует в среднем каждый четвертый состав. Профсоюзы RATP и SNCF не исключают, что движение будет полностью закрыто.

Как сообщает издание, 20% авиарейсов отменены: так, Air France отменила 30% внутренних рейсов и 15% рейсов средней дальности, EasyJet отменил 233 рейса средней дальности и внутренних. Transavia France, бюджетная авиакомпания группы Air France-KLM, которая выполняет полеты из аэропортов Орли, Лиона и Нанта, пока работает в штатном режиме.

По всей Франции заявлено 245 манифестаций. В Париже введены повышенные меры безопасности.



Причина протеста - радикальная реформа пенсионной системы, обещанная президентом Эммануэлем Макроном. Реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной.

международных соглашений о свободной торговле, внутренних директив, ограничивающих их работу, конкуренции со стороны импортной продукции. 10000 фермеров на 1500 тракторах заблокировали въезды в Париж , протестуя против 27 ноября

Читайте также: Во Франции объявили чрезвычайное положение по климату