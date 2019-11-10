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Во Франции объявили чрезвычайное положение по климату

Во Франции объявили чрезвычайное положение по климату - Фото
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)
10.11.2019, 13:16

В 2022 году в стране должны закрыть последние угольные электростанции

Во Франции, в соответствии со вступившим в силу законом об энергетике и климате, установлено экологическое и климатическое чрезвычайное положение и предусмотрены меры по достижению углеродной нейтральности страны к 2050 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По плану, Франция должна будет к 2030 году уменьшить потребление ископаемого топлива на 40% (а не на 30, как планировалось ранее).

А в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции.

При этом уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесено на 2035 год.

Кроме того, закон предусматривает расширение биогазовой энергетики и постепенную программу обновления энергоснабжения жилого сектора.

Окончательная редакция климатического закона была принята Национальным собранием 26 сентября, после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) 8 августа 2019 года опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата.

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