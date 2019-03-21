Крупнейший аэропорт Румынии начал писать Kyiv вместо Kiev

Скриншот из видеозаписи

Самый крупный румынский аэропорт начал использовать при транслитерации названия столицы Украины не "русскоязычный" вариант Kiev, а тот, который принят в соответствии с национальным стандартом - Kyiv. Об этом у себя в Facebook, выложив снимок табло с рейсами, сообщил украинский посол в Бухаресте Александр Банков.

"Сегодня Международный аэропорт имени Хенри Коандэ перешел на корректное написание названия украинской столицы Kyiv. Спасибо администрации за сотрудничество и поддержку", - сообщил он.

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Ранее такое же решение среди прочих приняли в аэропортах Лондона, Будапешта, Таллинна, Вильнюса и Стамбула.

2 октября 2018 года МИД совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращаются к иностранным СМИ и ведомствам с целью корректировки правописания названия украинских городов по-английски. Пример хэштега кампании - #KyivNotKiev.