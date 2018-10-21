Крушение самолета РФ в Азовском море: экипаж найден мертвым

Иллюстративное фото (скриншот видео)

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Найдены фрагменты тел обоих пилотов учебного самолета Л-39

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Оба летчика российского учебного самолета Л-39, который упал в Азовское море, погибли. В районе крушения найдены фрагменты их тел. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее, как уточняется, была информация о том, что пилотам удалось катапультироваться.

Найденные фрагменты тел извлечены из воды. Россияне продолжают работы по подъему крупных обломков фюзеляжа.

18 октября в Краснодарском крае РФ упал учебный самолет Л-39 без боекомплекта при выполнении планового учебно-тренировочного полета.