Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.10.2018, 07:10

Крушение самолета РФ в Азовском море: экипаж найден мертвым

Крушение самолета РФ в Азовском море: экипаж найден мертвым - Фото
Иллюстративное фото (скриншот видео)

Найдены фрагменты тел обоих пилотов учебного самолета Л-39

Реклама
Реклама

Оба летчика российского учебного самолета Л-39, который упал в Азовское море, погибли. В районе крушения найдены фрагменты их тел. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Ранее, как уточняется, была информация о том, что пилотам удалось катапультироваться.

Найденные фрагменты тел извлечены из воды. Россияне продолжают работы по подъему крупных обломков фюзеляжа.

18 октября в Краснодарском крае РФ упал учебный самолет Л-39 без боекомплекта при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: л-39, учебный самолет рф, крушение российского самолета, крушение Л-39
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В России разбился военный самолет: экипаж ищут
Мир В России разбился военный самолет: экипаж ищут
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 