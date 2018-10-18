В России разбился военный самолет: экипаж ищут

Фото: скриншот с видео

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Экипаж самолета успел катапультироваться

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В Краснодарском крае РФ упал учебный самолет Л-39 без боекомплекта. Идут поиски экипажа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что самолет упал в воду во время выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе населенного пункта Должанская Краснодарского края.

По предварительной информации Минобороны РФ, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Позже "информированный источник" сообщил агентству, что экипаж самолета успел катапультироваться, летчиков ищут.

Сегодня Киевский городской совет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы в улицу Кубанской Украины.

"Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани", – сообщает официальный портал Киева.