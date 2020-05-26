В России разбился военный вертолет: погибли четыре человека

В России сегодня погиб экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 на Чукотке после жесткой посадки. Об этом сообщает российский Интерфакс.
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По данным Минобороны РФ, предварительная причина катастрофы - техническая неисправность при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.
Инцидент произошел около 05:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ).
Это второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ.
Вечером 19 мая в Подмосковье также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет. Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в ВС России.