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В России разбился военный вертолет: погибли четыре человека

В России разбился военный вертолет: погибли четыре человека - Фото
Вертолет Ми-8 (иллюстративное фото - пресс-служба Минобороны РФ)
26.05.2020, 08:42

По данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность вертолета

В России сегодня погиб экипаж военно-транспортного вертолета Ми-8 на Чукотке после жесткой посадки. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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По данным Минобороны РФ, предварительная причина катастрофы - техническая неисправность при испытании после техобслуживания на высоте 30 метров.

Инцидент произошел около 05:00 при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ).

Это второй за восемь дней инцидент с вертолетом Ми-8, принадлежащим Минобороны РФ.

Вечером 19 мая в Подмосковье также в результате жесткой посадки погибли три члена экипажа вертолета, выполнявшего учебно-тренировочный полет. Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в ВС России.

  • 24 декабря в Хабаровском крае России упал и разбился перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

 

Арина Толина
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крушение ми-8 вертолет РФ минобороны россии
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