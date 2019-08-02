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Крылатые качели Путина и Трампа: карикатура на разрыв ДРСМД

Крылатые качели Путина и Трампа: карикатура на разрыв ДРСМД - Фото
Фото: ЕРА
02.08.2019, 17:04

Карикатурист - о том, как мир становится все более опасным

Россия и США объявили о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Карикатурист Deutsche Welle Сергей Елкин показал, как он видит произошедшее и мир, который становится все более опасным.

На карикатуре изображены президенты США Дональд Трамп и РФ Владимир Путин, сидящие на ракете, будто на качели.

Как ранее сегодня сообщалосьСША формально выходят из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с Россией. МИД РФ уже официально объявил о прекращении действия договора.

НАТО полностью поддержал решение США о выходе из ядерного договора с Россией, обвинив в этой ситуации РФ, которая не желает выполнять его условия.

Читайте также: Полураспад ракетного договора и Украина как сторона ДРСМД

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Договор РСМД карикатура
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