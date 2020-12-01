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Куда можно ехать на отдых и какие страны сейчас открыты: онлайн-карта о карантинных мерах

01.12.2020, 12:12
Куда можно ехать на отдых и какие страны сейчас открыты: онлайн-карта о карантинных мерах - Фото
Скрин: covidcontrols.co

Чтобы отслеживать существующие и новые правила въезда в ту или иную страну, который введены из-за коронавируса, на основании данных из 500 источников (в том числе минздравов, соцслужб, комитетов по туризму и местных информагентств) создана карта Covid Controls. Ее составила и ведет команда ученых из Альянса исследований и технологий Сингапура и Массачусетского технологического института, пишет CNBC.

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Информация представлена ​​на карте мира с цветовой кодировкой стран: красный цвет – закрыта на въезд, желтый – открыта частично, зеленый – открыта.

Чтобы узнать подробную информацию о стране, нужно найти ее на карте и выделить кликом, либо ввести название страны в поисковую строку.

К примеру, популярное зимнее туристическое направление – Таиланд:

 

В иконке отображаются данные о правилах въезда, мерах карантина и последних данных об эпидситуации. Данные о заболеваемости обновляются каждый день, информация об ограничениях актуализируется по мере появления новых мер. 

Министерство иностранных дел Украины также разработало интерактивную карту мира с актуальной информацией о визах, разрешениях и ограничениях в условиях пандемии COVID-19.

  • Сфера туризма в мире может потерять больше половины рабочих мест, в случае сохранения действующих ограничений на поездки.
  • В течение первой половины 2020 года международные туристические потоки снизились на 65%, сумма потерь мировой туриндустрии составляет $460 млрд.
Станислав Стороженко
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