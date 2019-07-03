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03.07.2019, 23:21

Квартал красных фонарей: Амстердам хотят лишить его "визитки"

Квартал красных фонарей: Амстердам хотят лишить его "визитки" - Фото
Фото: EPA

Мэр города заверила, что о запрете проституции речь не идет

Мэр Амстердама Фемке Халсема анонсировала радикальные изменения в работе местной секс-достопримечательности - квартала красных фонарей. Не исключено, что все бордели в центре города вскоре закроют. Об этом сообщает BBC.

Халсема рассказала о нескольких возможных сценариях развития событий, которые рассматривает власть.

Среди нововведений, которые могут принять уже в ближайшее время - закрытие всех борделей в центре города с последующим переносом их в другие районы и запретом традиционных для квартала красных фонарей уличных "витрин" с женщинами.

Если предложенные инициативы утвердят, то это будут самые масштабные изменения в работе секс-индустрии Амстердама за несколько десятилетий.

По словам мэра, все эти шаги будут направлены, в частности, на борьбу с торговлей людьми, а также с туристами, которые иногда ведут себя нагло и издеваются над работницами квартала красных фонарей.

При этом мэр города заверила, что о запрете проституции речь не идет.

"Думаю, многие женщины, которые там работают, чувствуют себя униженными и высмеянными - это одна из причин, почему мы думаем о введении изменений", - говорит Халсема.

По ее словам, власти также размышляют над идеей создания в городе обособленной "эротической зоны".

Прежде чем принять какие-либо решения, все возможные варианты обсудят с местными жителями и бизнесменами.

30 июня сообщалось, что украинцы возглавили рейтинг топ-50 самых сексуальных наций.

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Теги: амстердам, секс, бордель, проституция
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