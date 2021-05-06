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Квартал красных фонарей в Амстердаме хотят вынести за город из-за туристов

06.05.2021, 21:53
Квартал красных фонарей в Амстердаме хотят вынести за город из-за туристов - Фото
Фото: EPA

Амстердам планирует строительство загородного пятиэтажного "эротического центра" с двумя барами, 100 небольшими комнатами и местом для "эротических развлечений". Такое решение принято в рамках частичного закрытия подобных объектов в квартале красных фонарей, пишет The Guardian.

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Власти хотят застроить 5000 кв м территории и уже ищут коммерческого партнера для реализации проекта.

В январе городской совет дал зеленый свет плану мэра закрыть значительное количество окон в узких переулках вокруг доков, где в настоящее время находится квартал красных фонарей.

Мэр Амстердама Фемке Халсема сказала, что она стремится улучшить условия для секс-работников и "очистить" исторический центр города, включая район, известный как Де Валлен, где находится большое количество борделей.

В рамках попытки обеспечить безопасность секс-работников в планируемом здании "эротического центра" будет один вход и один выход. При этом вход в здание будет платным, что, по замыслу, должно отвадить туристов.

Объясняя свою позицию, Халсема сказала Guardian: "Если вы пройдетесь по очень узким улочкам, вы увидите огромные толпы туристов, стоящих перед окнами, фотографирующих уязвимых иностранок и смеющихся над ними. Как женщина, я не могу мириться с таким унижением женщин. Я не могу это принять. Это противоречит всем правам женщин и идее о том, что мы хотим расширить возможности секс-работников".

Однако сами секс-работники не очень поддерживают эту инициативу. Информационный центр по проституции, некоммерческий фонд, основанный бывшей секс-работницей, написал в Twitter: "Многие секс-работники на Де Валлен не хотят ходить в эротический центр, они хотят, чтобы окна были освещены красным светом. Многие жители тоже. Снова и снова секс-работников обвиняют в неудобствах в районе красных фонарей, которые они не создают".

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко против легализации в Украине легких наркотиков и оружия, но поддерживает легализацию проституции, если государство "законодательно определит правила игры на этом "рынке". 

Вадим Ребрина
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туризм амстердам проституция
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