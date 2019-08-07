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Лана Дель Рей посвятила песню жертвам массовых убийств в США

Лана Дель Рей посвятила песню жертвам массовых убийств в США - Фото
Лана Дель Рей (фото - EPA)
07.08.2019, 10:50

"Недавние массовые расстрелы в США поразили до глубины души", - написала певица в Instagram

Американская певица Лана Дель Рей посвятила жертвам массовых убийств в США песню Looking for America. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

"Знаю, я не политик и не пытаюсь таковым стать, поэтому простите, что у меня есть мнение, но в свете последних расстрелов и перестрелок, поразивших меня до глубины души, я просто захотела выложить это видео, записанное 20 минут назад", - написала она.

Ранее Лана Дель Рей обнародовала обложку и треклист своего нового альбома Norman F**king Rockwell.

3 августа в Эль-Пасо 21-летний нападавщий расстрелял посетителей торгового центра Walmart, а затем сдался полиции. Власти заявляют, что мотивом стрельбы была расовая нетерпимость, федеральная прокуратура расследует дело как внутренний терроризм.

Полиция сообщила, что нападающий опубликовал в интернете расистский манифест, в котором оправдывал свои действия необходимостью борьбы с мигрантами из Латинской Америки.

В начале суток 4 августа в Дейтоне в штате Огайо также произошла стрельба. Погибли по меньшей мере девять человек. 24-летнего нападавщего застрелили.

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Лана Дель Рей
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