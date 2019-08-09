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Латвия: РФ в ходе учений разыгрывает блокировку Балтийского моря

Латвия: РФ в ходе учений разыгрывает блокировку Балтийского моря - Фото
Фото: pixabay.com
09.08.2019, 16:55

В своих военных учениях "Щит океана" Россия разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря

По данным Министерства обороны Латвии, Россия в своих военных учениях "Щит океана" разыгрывает сценарий перекрытия Балтийского моря. Об этом сообщает Delfi.

Учения "Щит океана" проводятся с 1 по 9 августа в Балтийском море, а также в Норвежском и Северном морях. Флот страны-агрессора учится блокировать морские пути, чтобы затруднить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.

В учениях принимают участие 10 600 военных, 49 военных кораблей и 20 кораблей обеспечения, а также более 50 военных летательных аппаратов.

Именно с этими учениями связана повышенная активность российских военных и воздушных судов в районе Балтийского моря. Например, вчера вблизи границы Латвии были замечены два истребителя Су-30.

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