Латвия запретила Россия РТР за антиукраинскую пропаганду

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) 31 января принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ российского телеканала Россия РТР на территории страны. Об этом сообщает LETA.
Нарушения обнаружили в передачах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут".
В передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" 22 мая 2018 года ведущий недвусмысленно и неоднократно с враждебностью высказывался в отношении части жителей Украины.
"Неважно, против какой страны или народа направлены ненависть или разжигание войны, это грубое нарушение закона, против которого NEPLP будет действовать с соответствующей строгостью", - сказал член NEPLP Патрик Грива.
11 января 2018 года в эфире "60 минут" российский политик Владимир Жириновский призвал к военным действиям на территории Украины.
12 декабря 2018 года сообщалось, что Государственный комитет телевидения радиовещания запретил ввоз в Украину 26 книг, которые содержат признаки российской пропаганды.