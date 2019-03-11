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11.03.2019, 17:34

Латвия достроила 93-километровый забор на границе с РФ

Латвия достроила 93-километровый забор на границе с РФ - Фото
Фото: скриншот видео

2,7 метра в высоту из ключей проволоки

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На латвийско-российской границе завершены строительные работы по возведению 93-километрового забора, высотой 2,7 метра из колючей проволоки, сообщает балтийское издание Delfi.

СМИ отмечает, что сейчас остается открытым вопрос, не потребуется ли строительство дополнительных заграждений.

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Согласно заключенному в 2015 году соглашению, всего планируется укрепить и модернизировать 282,6 км латвийско-российской границы. В строительный проект было включено возведение специальных деревянных мостков, патрульных троп, контрольных полос и забор. Общие затраты на строительство составят более €21 млн.

Поскольку при анализе безопасности на границе выяснилось, что на участках, где уже установлен новый забор из колючей проволоки, существенно снизилось количество нарушений, было принято решение о строительство еще 100 аналогичных заграждений. На это дополнительно потребуется еще €5,6 млн. Но из госказны эти средства пока еще не выделены.

В 2016 году началось строительство этого забора, который призван помочь бороться с нелегальными мигрантами.

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Теги: Россия, Латвия, забор
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