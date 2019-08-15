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Латвия заявила о разжигании ненависти на канале пропагандистов РФ

Латвия заявила о разжигании ненависти на канале пропагандистов РФ - Фото
ТВ (фото - pixabay.com)
15.08.2019, 07:26

Законодательство Латвии подразумевает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран несет ответственность кабельный оператор

Национальный совет по электронным СМИ Латвии обвинил пропагандистов, телеканал "Россия-24", в разжигании ненависти в выпуске новостей о новом президенте страны Эгилсе Левитсе. Об этом сообщает Delfi.

Соответствующее заявление ведомство опубликовало в среду.

"В новостном выпуске 30 мая на канале "Россия-24" ведущая новостей разжигала ненависть", - сообщает Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP, - ред.). Выпуск был посвящен президенту Латвии Эгилу Левитсу.

Ведущая передачи сказала, что "новоизбранный президент Латвии Эгилс Левитс причастен к дискриминации национальных меньшинств, в том числе русских..", - приводит цитату NEPLP.

Латвийское законодательство подразумевает, что за содержание, которое распространяют каналы из третьих стран несет ответственность кабельный оператор. Эта программа доступна у 19 операторов, в связи с чем NEPLP открыл 19 административных дел.

"Учитывая произошедшее, это возможность для каждого оператора оценить свое предложение каналов",- подчеркнул член NEPLP Патрик Грива.

Зампредседателя NEPLP Иварс Аболиньш предупредил, что совет продолжит следить за недружественными Латвии каналами.

  • 1 августа сообщалось, что согласно опросу Левада-центра россияне больше всего доверяют пропагандисту Владимиру Соловьеву.
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Латвия Россия 24 ненависть Эгилс Левитс
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