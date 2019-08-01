Опрос Левада-центр. Кому из пропагандистов доверяют россияне

Владимир Соловьев (фото - скриншот видео)

Россияне больше всего доверяют пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Левада-центр.

"Наибольшее доверие у россиян вызывают ведущие популярных телевизионных ток-шоу и новостных передач, как наиболее массовых программ: Владимир Соловьев (23%), Андрей Малахов (11%), Владимир Познер, Андрей Норкин, Ольга Скабеева (по 6%) и Дмитрий Киселев (5%) - таковы ответы на открытый вопрос, в котором респонденты сами называли фамилии журналистов", - отмечается в сообщении.

Телевидение по-прежнему остается основным источником информации для большинства россиян, но его аудитория постепенно снижается.

"Если десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, то сегодня таких 72%. Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше)", - уточнили в социологи.

У молодежи роль главного источника информации сегодня играет не телевидение, а социальные сети.

"Доверие к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет", - уточняется в сообщении.

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%). С некоторым отрывом следуют НТВ (36%) и Россия-24 (31%) и РЕН-ТВ (17%). Небольшую аудиторию имеют телеканал Культура (5%) и РБК-ТВ (4%). Небольшими по размеру своей аудитории являются такие телеканалы как Спас (2%), Euronews (2%) и Дождь (1%).

Фото: levada.ru

Опрос Левада-центра был проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Последние данные приведены на март 2019 года.



22 января 2019 года сообщалось, что Соловьев владеет еще одной виллой на озере Комо в Италии.

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