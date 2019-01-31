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31.01.2019, 19:08

В Совете Европы назвали поведение Скабеевой неприемлемым

В Совете Европы назвали поведение Скабеевой неприемлемым - Фото
Ольга Скабеева Фото: скриншот с видео

Руководитель по коммуникациям Совета Европы сказал, что такого еще никогда не было в стенах ПАСЕ

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Руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген считает неприемлемым поведение российской журналистки Ольги Скабеевой в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом Холтген заявил в комментарии корреспонденту Укринформа в Страсбурге.

"Это неприемлемо, и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", - сказал Холтген.

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При этом он подчеркнул, что это не официальная позиция Совета Европы, а его личная - как директора по коммуникациям организации.

Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.

После этого депутат Борислав Береза оттеснил российскую съемочную группу. При этом он назвал Скабееву "пропагандисткой" и "шлюхой".

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Теги: сми, пасе, журналист, совет европы, ольга скабеева
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