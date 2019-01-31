В Совете Европы назвали поведение Скабеевой неприемлемым

Руководитель по коммуникациям Совета Европы Даниэль Холтген считает неприемлемым поведение российской журналистки Ольги Скабеевой в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом Холтген заявил в комментарии корреспонденту Укринформа в Страсбурге.
"Это неприемлемо, и беспрецедентная ситуация. Такого еще никогда не было. Все журналисты получили напоминание о правилах аккредитации и обращения в помещении Совета Европы", - сказал Холтген.
При этом он подчеркнул, что это не официальная позиция Совета Европы, а его личная - как директора по коммуникациям организации.
Согласно опубликованному видео инцидента, Скабеева пыталась помешать выступлению перед журналистами первого вице-спикер Рады Ирины Геращенко. Скабеева говорила одновременно с Геращенко, намеренно пытаясь ее перебить.
После этого депутат Борислав Береза оттеснил российскую съемочную группу. При этом он назвал Скабееву "пропагандисткой" и "шлюхой".
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