Латвийское телевидение уволило сотрудника за трансляцию для RT

Фото: LETA

Член правления LTV Иварс Приеде сообщил депутатам Сейма, что телевидение уволило сотрудника Харийса Лавкинайтиса, который обеспечил телемост между студией LTV и каналом Russia Today. Об этом сообщает Delfi.

Вопрос сегодня рассматривала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам.

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По словам Приеде, прямую трансляцию обеспечили еще восемь сотрудников телеканала, однако за процесс отвечал уволенный сотрудник - Харийс Лавкинайтис.

"Этот человек организовал все единолично, о чем другие ответственные сотрудники узнали после трансляции. Он проработал на LTV больше 30 лет и его зарплата зависела от объема проданных услуг", - отмечается в сообщении.

Глава комиссии Сейма Артус Кайминьш сказал, что ответственность за произошедшее лежит не только на Лавкинайтисе, но и правлении LTV и членах Нацсовета по электронным СМИ.

По его мнению, эта ситуация не свидетельствует о хороших принципах управления и именно за подобные нарушения в конце 2018 года уволили двух членов правления общественного телевидения.

14 марта в студии LTV была проведена прямая трансляция для телеканала Russia Today. В ходе трансляции бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс дал интервью. В нем он критиковал латвийскую внешнюю политику, присутствие НАТО в странах Балтии и отношение к этническим меньшинствам.

15 февраля 2019 года сообщалось, что во Франции партия президентского большинства "Вперед, Республика!" не даст аккредитации сотрудникам российских госСМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент.