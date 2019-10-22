Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ледокол РФ случайно дал сигнал Mayday: норвежцы бросились спасать

Ледокол РФ случайно дал сигнал Mayday: норвежцы бросились спасать - Фото
Фото: korabel.ru
22.10.2019, 12:10

Власти России утверждают, что судно Tor подало сигнал бедствия "по ошибке из-за обесточивания оборудовании во время шторма", и сейчас идет в Мурманск

Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что у западного побережья страны терпит бедствие российский ледокол Tor с 33 членами экипажа на борту. Выяснилось, что сигнал Mayday подан случайно: об этом заявили в Росморречфлоте, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

"Ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - сообщили норвежские спасатели и экстренно направили к судну вертолеты с буксирами.

Смотрите видео: Пожар в океане. В США перевернулся грузовой корабль

Позднее норвежцы дописали, что экипаж, который не пострадал, смог запустить два из четырех двигателей, и потому Tor уже обладает маневренностью.

Этот дизель-электрический ледокол построен в 1964 году на верфи в Финляндии.

Смотрите фото: Единственный украинский ледокол отправили на ремонт

Напишите нам
сигнал SOS ледокол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 