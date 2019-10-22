Ледокол РФ случайно дал сигнал Mayday: норвежцы бросились спасать

Фото: korabel.ru

Центральное управление службы спасения Норвегии сообщило, что у западного побережья страны терпит бедствие российский ледокол Tor с 33 членами экипажа на борту. Выяснилось, что сигнал Mayday подан случайно: об этом заявили в Росморречфлоте, пишет пропагандистский ресурс ТАСС.

"Ледокол подал сигнал Mayday западнее Олесунна. Остановка двигателя. 33 человека на борту. В этой зоне шторм", - сообщили норвежские спасатели и экстренно направили к судну вертолеты с буксирами.

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Позднее норвежцы дописали, что экипаж, который не пострадал, смог запустить два из четырех двигателей, и потому Tor уже обладает маневренностью.

Этот дизель-электрический ледокол построен в 1964 году на верфи в Финляндии.

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