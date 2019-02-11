Левада-центр: 52% россиян считают, что власть их обманывает

Фото: iStock/Global Images Ukraine

52% россиян считают, что руководители страны, высшие чиновники скрывают правду о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью. Об этом сообщает российский Левада-центр по итогам опроса.

Еще 33% респондентов считают, что руководители государства и чиновники иногда говорят правду, а иногда лгут.

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В искренность властей верят 12% россиян.

Фото: levada.ru

По данным опроса, 41% респондентов убеждены, что россияне откровенно заявляют о своем отношении к власти и президенту Владимиру Путину. 28% опрошенных считают, что россияне скрывают свое отношение к власти.

29% опрошенных уверены в том, что половина россиян отвечают откровенно, а другая половина - нет.

Опрос был проведен 22 – 28 ноября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность - 3,4%.

22 января 2018 года сразу две российские социологические службы после новогодних праздников провели опросы, согласно которым рейтинг доверия Путина снизился - причем, по данным одной из них, до исторического минимума.