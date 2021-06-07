Лидер нигерийской исламистской группировки Боко Харам покончил с собой – СМИ
Лидер нигерийской исламистской группировки Боко Харам Абубакар Шекау покончил с собой. Об этом в аудиозаписи заявили боевики конкурирующей группировки ЗАпадноафриканская провинция Исламского государства (Iswap), сообщает BBC.
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В аудиозаписи говорится, что Шекау погиб, взорвав себя во время столкновения с членами Iswap.
В прошлом месяце уже сообщалось о гибели Шекау, но ни Боко Харам, ни правительство Нигерии пока не подтвердили его смерть.
В недатированной аудиозаписи голос, предположительно принадлежащий лидеру Iswap Абу Мусабу аль-Барнави, сказал, что Шекау "мгновенно покончил с собой, взорвав взрывчатку".
По словам аль-Барнави, боевики Iswap выследили военачальника и предложили ему покаяться и присоединиться к ним.
"Шекау предпочел, чтобы его унижали в загробной жизни, чем унижали на земле", – сказал он.
Захватив власть в Боко Харам после того, как основатель организации умер в полицейском участке в 2009 году, Шекау превратил подпольную секту в смертоносное движение, охватившее северо-восток Нигерии.
Под его руководством Боко Харам устраивала взрывы, похищения людей и побеги из тюрем во всем регионе. С 2014 года Шекау начал захватывать города в попытке создать Исламское государство по законам шариата.
Считается, что ему около 40 лет.
"Мне нравится убивать... так же, как мне нравится убивать цыплят и баранов", – сказал он в одном из видео 2012 года.
С момента его прихода к власти более 30 000 человек были убиты и более двух миллионов покинули свои дома.
Аналитики считают, что если смерть Шекау будет подтверждена, это вряд ли положит конец Боко Харам. Сейчас его последователи решают, присоединяться к Iswap или бороться с ними.
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