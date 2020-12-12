В Нигерии на школу-интернат напали боевики, несколько сотен учеников пропали без вести

В ночь с 11 на 12 декабря в Нигерии боевики напали на школу-интернат, несколько сотен учеников пропали без вести. Об этом сообщает BBC.

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Инцидент произошел в штате Кацина на северо-западе страны.

По словам очевидцев, нападавшие приехали на мотоциклах и начали стрелять в воздух, заставляя людей бежать.

Боевики напали на государственную научную среднюю школу, где проживают более 800 учащихся. Атака длилась более часа.

По словам официальных лиц, сотрудникам службы безопасности школы удалось сдерживать нападение до прибытия полицейских. Один полицейский был ранен.

Более 200 детей удалось спасти, а к поискам пропавших присоединились армия и авиация. Есть надежда, что ученики могли перелезть через забор школы и спастись бегством.

Кацина – родной штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари, который сейчас находится там с недельным частным визитом.

Пока ни одна из групп боевиков не взяла на себя ответственность за нападение на школу в Кацине, которая находится далеко от обычного района операций террористов Боко Харам на северо-востоке.

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Наталия Медведева

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