Резня в Нигерии. Количество погибших фермеров превысило 100 человек: фото

Вчера, 28 ноября, по меньшей мере 110 мирных жителей погибли в Нигерии в результате нападения боевиков. Об этом сообщает Al Jazeera.

Как отмечается, фермеры, собиравшие урожай в штате Борно, подверглись нападению вооруженных людей на мотоциклах – это стало самым жестоким нападением на мирных жителей в этом году.

В ООН сообщили, что в результате ужасной бойни на северо-востоке Нигерии погибли по меньшей мере 110 фермеров – сначала стало известно о 43 убитых, а позже появилась информация о еще по меньшей мере 70 жертвах.

Как уточняется, убийства произошли в субботу во второй половине дня в деревне Кошобе и других сельских общинах в районе местного самоуправления Джере недалеко от Майдугури, столицы пострадавшего от конфликта штата Борно.

"Вооруженные люди на мотоциклах совершили жестокое нападение на мирных мужчин и женщин, которые собирали урожай на своих полях, – рассказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Нигерии Эдвард Каллон. – По меньшей мере 110 мирных жителей были безжалостно убиты, и многие другие были ранены в результате этого нападения".

Он добавил, что боевики похитили несколько женщин.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение, но, как отмечается, террористы организации Боко Харам и отколовшеяся от нее группировка Исламское государство в провинции Западной Африки (ISWAP) за последние годы совершили серию смертоносных нападений в этом районе.

Сегодня сообщалось о 43 жертвах нападения в Нигерии. Предположительно, причиной нападения стало то, что ранее сельскохозяйственные рабочие задержали и разоружили одного из боевиков Боко Харам, терроризировавшего их.

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Наталия Медведева

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