Боевики Боко Харам напали на рыбаков на озере Чад: 50 погибших

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Члены террористической группировки Боко Харам замаскировались под торговцев и напали на рыбаков на озере Чад на границе Камеруна, Нигерии и Чада. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местного мэра Али Рамата.

Среди убитых было около 20 камерунцев.

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Рамат заявил, что погибшие были представителями разных национальностей. Губернатор области Миджиява Бакари подтвердил BBC, что нападение действительно имело место.

Мэр считает, что этот район стал горячей точкой для атак Боко Харам, так как солдаты из Чада прекратили его патрулирование.

Поиски пропавших без вести продолжаются.

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