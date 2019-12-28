Исламисты обезглавили 10 заложников-христиан и сняли это на видео

ИГИЛ (скриншот из видео)

Террористическая организация Исламское государство выпустила видео массовой казни христиан в Нигерии, заявив, что это часть кампании мести за смерть своего многолетнего главаря Абу Бакра аль-Багдади и "спикера" ИГ. Как пишет Reuters, видео без звука было опубликовано в Telegram-канале 26 декабря, на следующий день после Рождества.

На кадрах мужчины в бежевой форме и черных масках выстраиваются в очередь за спинами заложников, у которых завязаны глаза, обезглавливают десятерых и стреляют в 11-го.

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На более раннем видео, пишет агентство, утверждалось, что заложники захвачены в Майдугури и Даматуру в северо-восточном штате Борно в Нигерии, одном из наиболее опасных мест в Африке. На том видео заложники просили Христианскую ассоциацию Нигерии и президента Мухаммаду Бухари о спасении.

"Эти агенты тьмы - враги человечества. Они не щадят никакой жертвы, будь то мусульмане или христиане. Мы не должны позволять им разделять нас и настраивать друг против друга", - написал нигерийский лидер.

"Исламское государство в провинции Западная Африка" откололась от террористов Боко Харам в 2016 году и вскоре стала доминирующей группировкой джихадистов в регионе.

За последние 10 лет в северной части Нигерии радикалы убили около 30 000 человек.

Главарь ИГ аль-Багдади и "спикер" организации были ликвидированы в ходе военных операций США в Сирии в октябре 2019-го.

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