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30.04.2019, 09:36

Пентагон ответил на видео главаря ИГ с призывом к мести за Сирию

Пентагон ответил на видео главаря ИГ с призывом к мести за Сирию - Фото
США (фото - depositphotos.com) Фото: depositphotos.com

В Минобороны США сказали, что им известно об угрозах человека, похожего на главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади

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Спикер Пентагона Шон Робертсон сказал, что в Минобороны США знаю о публикации в интернете видеозаписи с бородатым человеком, похожим на главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщает Reuters.

"Нам известно о размещенном сегодня видео, в котором, как сообщается, Абу Бакр аль-Багдади", - сказал официальный представитель Пентагона.

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Командующий флотом Шон Робертсон отметил, что США "продолжают поддерживать союзников, которые сражаются за окончательный разгром ИГ". 

Reuters отмечает, что от ЦРУ не было комментариев по поводу подлинности видео и заявлений мужчины на записи. На данный момент нет достоверной информации о том, жив ли аль-Багдади.

Ранее сегодня, 30 апреля, сообщалось, что в сети была опубликована видеозапись, на которой человек, похожий на лидера ИГ Абу Бакр аль-Багдади заявил, что сражение за город Багуз в Сирии окончено и теракты на Шри-Ланке были ответом джихадистов. Он также призвал мстить Франции и ее союзникам.

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Теги: пентагон, США, Сирия, исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади, багуз
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