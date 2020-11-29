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В Нигерии неизвестные связали и зарезали более 40 фермеров, работавших на рисовых полях

29.11.2020, 13:18
В Нигерии неизвестные связали и зарезали более 40 фермеров, работавших на рисовых полях - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

28 ноября на северо-востоке Нигерии произошло нападение на рисовые поля, в результате которого погибли около 43 человек. Об этом сообщает BBC.

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В этом регионе наиболее активно действуют террористы из группировок Боко Харам и Исламского государства. Никто еще не взял на себя ответственность за происшествие. 

Президент страны осудил убийство фермеров террористами, назвав атаку "безумной". Сообщается, что нападавшие связали фермеров, работавших на рисовых полях, и перерезали им горло. Это одно из самых серьезных нападений за последние месяцы в регионе, заявляет BBC.

Считается, что еще шестеро рабочих были похищены. Член местного совета Ахмед Сатоми предположил, что атака произошла, поскольку ранее сельскохозяйственные рабочие задержали и разоружили одного из боевиков Боко Харам, терроризировавшего их.

Владислав Сердюк
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