В Нигерии неизвестные связали и зарезали более 40 фермеров, работавших на рисовых полях

28 ноября на северо-востоке Нигерии произошло нападение на рисовые поля, в результате которого погибли около 43 человек. Об этом сообщает BBC.

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В этом регионе наиболее активно действуют террористы из группировок Боко Харам и Исламского государства. Никто еще не взял на себя ответственность за происшествие.

Президент страны осудил убийство фермеров террористами, назвав атаку "безумной". Сообщается, что нападавшие связали фермеров, работавших на рисовых полях, и перерезали им горло. Это одно из самых серьезных нападений за последние месяцы в регионе, заявляет BBC.

Считается, что еще шестеро рабочих были похищены. Член местного совета Ахмед Сатоми предположил, что атака произошла, поскольку ранее сельскохозяйственные рабочие задержали и разоружили одного из боевиков Боко Харам, терроризировавшего их.

28 декабря 2019 года джихадисты Исламского государства казнили 10 заложников-христиан.

В январе 2020-го боевики Боко Харам напали на рыбаков на озере Чад: 50 погибших.

Владислав Сердюк

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