Лидера партии маори выгнали из парламента Новой Зеландии за отказ от галстука

Лидера партии маори Равири Вайтити выгнали из парламента Новой Зеландии за отсутствие галстука. Депутаты-мужчины могут задавать вопросы в зале для обсуждений только в галстуке, сообщает BBC.

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Спикер парламента Тревор Маллард дважды не давал Вайтити задать вопрос.

"Дело не в галстуках, а в культурной идентичности", – сказал депутат.

Он называл галстук "колониальной петлей" и вместо него носил кулон из зеленого камня. Депутат считает отношение к нему спикера "бессовестным", так как он был одет в "деловой костюм маори".

Это лишь последний инцидент на тему галстука в новозеландском парламенте. В конце прошлого года Вайтити пригрозили выгнать из палаты, если он не будет носить галстук.

В своей первой речи в парламенте депутат сказал: "Снимите петлю с моей шеи, чтобы я мог спеть свою песню".

Глава парламента сказал, что он лично поддерживает изменение правила о галстуках, но решение необходимо принимать только после консультаций с депутатами. По его словам, подавляющее большинство избранников поддерживают это правило.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн сказала, что не возражает против того, чтобы люди отказывались носить галстуки, но есть более важные вещи, на которых нужно сосредоточиться.

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Вадим Ребрина

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