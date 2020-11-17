В Новой Зеландии птицей года стал попугай какапо, он умеет притворяться кустом: видео

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Сейчас какапо находятся под угрозой исчезновения – возможно, титул птица года сможет привлечь к ним больше внимания

В Новой Зеландии подвели итоги голосования за титул "Птица года". Победителем стал попугай какапо – птица не умеет летать, зато отлично прячется от хищников, притворяясь кустом.

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Как отметили организаторы, они решили поддержать этих птиц, которые оказались под угрозой исчезновения. "Раньше они жили по всей территории страны, а сейчас обитают только в местах, свободных от хищников", – говорится в сообщении.

Какапо признают птицей года второй раз – впервые они удостоились этого звания в 2008 году.

СПРАВКА. Попугаи какапо или совиные попугаи – ночные нелетающие птицы, обитают исключительно в Новой Зеландии и являются представителями одного из наиболее древних видов птиц. 

Длина их тела составляет около 60 см, вес взрослых особей – 2-4 кг. Одна из необычных характеристик какапо – их запах: они издают сильный приятный аромат, похожий на запах цветов и меда или пчелиного воска.

В природе они находятся на грани исчезновения – на январь 2019 года на островах насчитывалось всего 147 попугаев, почти всем им были даны имена. Самого известного представителя Какапо зовут Сирокко и у него даже есть свой Twitter.

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Теги: попугай, видео, новая зеландия, какапо, куст, птица года
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