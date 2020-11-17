В Новой Зеландии птицей года стал попугай какапо, он умеет притворяться кустом: видео

В Новой Зеландии подвели итоги голосования за титул "Птица года". Победителем стал попугай какапо – птица не умеет летать, зато отлично прячется от хищников, притворяясь кустом.
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Как отметили организаторы, они решили поддержать этих птиц, которые оказались под угрозой исчезновения. "Раньше они жили по всей территории страны, а сейчас обитают только в местах, свободных от хищников", – говорится в сообщении.
Какапо признают птицей года второй раз – впервые они удостоились этого звания в 2008 году.
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