Новозеландец года. Кандидатами на звание стали премьер страны Джасинда Ардер и кот Варежка

Кот стал любимцем местных еще с 2018 года, а сейчас - номинируется на главную награду Новой Зеландии

В этом году на премию Новозеландец года решили номинироваться несколько кандидатов. Основными стали премьер-министр Джасинда Ардерн, генеральный директор департамента здравоохранения Эшли Блумфилд и рыжий кот Варежка, известный местным жителям и новозеландским пользователям соцсетей, пишет The Guardian.

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Кот Варежка впервые привлек к себе внимание в 2018 году - он много и долго гулял по городу, встречаясь жителям в самых необычных местах вроде университета, католической церкви и почтового отделения. Со временем кот стал звездой снимков в соцсетях, а сотрудник местной службы по защите прав животных даже завел для него отдельную страницу в Facebook.

Сообщается, что животные никогда еще не получали это звание. По мнению новозеландцев, награду должен получить тот кандидат, который "действительно отражает настроения нации в этом году".

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Дарья Мостовая

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