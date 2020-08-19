В опломбированной фуре нашли кота-зайца: он приехал в Германию из Африки – фото
Мохнатый нелегал после нескольких дней пути на жаре и без воды "в целом перенес путешествие вполне сносно", пишет источник
Сообщение из полицейской хроники баварского региона Нижняя Франкония стало вирусным в местных СМИ: в фуре, которая прибыла из Туниса, правоохранители обнаружили котенка. Животное случайно оказалось в кузове, который опломбировали, и зайцем прокатилось из Северной Африки в Германию.
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В конце прошлой недели грузовик прибыл к месту назначения в Каль-ам-Майн, и при его осмотре сотрудник фирмы "услышал внутри какие-то подозрительные звуки". Вызвали полицию. После того как фуру открыли, внутри нашли "безбилетного пассажира", пишет Deutsche Welle.
Источник сообщает, что котенок "проголодался и очень хотел пить, но в общем и целом был в порядке". Сколько времени он провел в пути на жаре и без воды, не сообщается, но обычно такой маршрут грузовики преодолевают за четыре-шесть дней, включая переправу на пароме через Средиземное море.
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Полицейские отловили путешественника в бокс для транспортировки и передали его ветеринару.
- Кошки предпочитают кушать "просто так", а не работать ради этого – исследование.
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