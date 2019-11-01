Под Полтавой кошка выкормила детеныша пантеры: видео

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У матери пантеренка после родов пропало молоко

В экопарке в Полтавской области кошка Мурка выкормила детеныша пантеры по кличке Эшли. Об этом сообщает UA:Полтава.

Три месяца назад у черных пантер Блэка и Лэйлы родился детеныш. Однако у матери маленького пантеренка после родов пропало молоко. Тогда сотрудники экопарка решили подселить детеныша к кошке.

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"Приняла его кошка нашего сотрудника, она его подкармливала, также мы его кормили из бутылочки. Проживает она здесь, с ним, чтобы ему было веселее", - рассказала сотрудница экопарка Татьяна Пивоваренко.

В экопарке сообщают, что вскоре кошку отселят от пантеренка. К родителям его не вернут, поскольку отец может воспринимать сына как конкурента.

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Теги: пантера, кошка, полтава, экопарк, зоопарк, животные
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