Грязно ругались на посетителей. Из британского парка временно выселили попугаев

Птицы научили друг друга ругаться, когда вместе проходили карантин перед заселением в парк

В одном из британских парков дикой природы графства Линкольншир смотрители вынуждены были отселить пятерых попугаев из общественной зоны. Птицы громко ругались на гостей парка, тем самым пугая их, передает CNN.

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Раньше попугаи Эрик, Джейд, Элси, Тайсон и Билли принадлежали пяти разным хозяевам, но когда их подарили парку, то временно решили поселить вместе на карантин. Оказавшись в закрытом пространстве, птицы очень быстро научили друг друга "грязным" словам, а после – начали делиться ими с посетителями.

Примечательно, что некоторым гостям парка "звездная пятерка" попугаев пришлась очень даже по душе. Они с удовольствием общались, отвечая птицам в том же духе, отметил исполнительный директор парка Стив Николс.

Сейчас попугаев убрали из общественной парковой зоны и расселили друг от друга. Сотрудники парка надеются, что в одиночестве птицы будут вести себя спокойнее и перестанут ругаться.

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Дарья Мостовая

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