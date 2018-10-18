Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit

Лидеры 27 стран-членов Европейского союза отменили экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом сообщает Reuters.
Согласно сообщению, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших в среду, 17 октября 2018, переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.
Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, якобы является реальным препятствием для проведения сделки.
Также сказано, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе. Кроме этого. Лидеры ЕС выразили Бранье полное доверие.
В свою очередь Мэй заявила, что они показали способность того, что могут работать над сложными сделками вместе конструктивно.
"Я остаюсь уверенной в хорошем результате", - резюмировала премьер-министр Британии.
21 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Вопрос границы с Северной Ирландией остается самым сложным и пока сторонам не удалось договориться.
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