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18.10.2018, 06:57

Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit

Лидеры ЕС отменили экстренный саммит по Brexit - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Лидерам 27 стран-членов блока не удалось достигнуть прогресса на встрече, состоявшейся в среду

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Лидеры 27 стран-членов Европейского союза отменили экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, который был запланирован на 17-18 ноября. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших в среду, 17 октября 2018, переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.

Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, якобы является реальным препятствием для проведения сделки.

Также сказано, что эта встреча состоится в том случае, если главный переговорщик ЕС Мишель Бранье сообщит о прогрессе в переговорном процессе. Кроме этого. Лидеры ЕС выразили Бранье полное доверие.

В свою очередь Мэй заявила, что они показали способность того, что могут работать над сложными сделками вместе конструктивно.

"Я остаюсь уверенной в хорошем результате", - резюмировала премьер-министр Британии.

21 сентября премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик. Вопрос границы с Северной Ирландией остается самым сложным и пока сторонам не удалось договориться. 

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Теги: британия, Тереза Мэй, brexit, саммит, саммит ес, саммит по brexit, Мишель Бранье
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